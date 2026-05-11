Sorti des qualifications à Rome, le jeune croate Dino Prizmic s’est offert Marton Fucsovics, Novak Djokovic et Ugo Humbert pour se qualifier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite (6−1, 7–5), le Français a complimenté le 79e joueur mondial.
« C’est un super joueur, franchement, il a super bien joué. Le premier set, je fais quelques erreurs dans le jeu mais après je trouve qu’il joue vraiment super long, il me contient bien. Je n’ai pas fait mon meilleur set, mais je me suis accroché. Au deuxième, je n’avais pas les meilleures sensations. C’est vrai que ce sont des conditions qui sont très dures pour moi. Les balles restent très lourdes tout le temps, il fait froid, ça n’avance pas trop vite. Il faut que je m’engage énormément. J’ai essayé de me battre tout simplement au deuxième. J’ai essayé de trouver des solutions, j’ai essayé de changer un peu deux ou trois trucs », a souligné Ugo Humbert.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 10:55