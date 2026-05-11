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Ugo Humbert, battu par le tombeur de Novak Djokovic : « Franchement, c’est un super joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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Sorti des quali­fi­ca­tions à Rome, le jeune croate Dino Prizmic s’est offert Marton Fucsovics, Novak Djokovic et Ugo Humbert pour se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite (6−1, 7–5), le Français a compli­menté le 79e joueur mondial. 

« C’est un super joueur, fran­che­ment, il a super bien joué. Le premier set, je fais quelques erreurs dans le jeu mais après je trouve qu’il joue vrai­ment super long, il me contient bien. Je n’ai pas fait mon meilleur set, mais je me suis accroché. Au deuxième, je n’avais pas les meilleures sensa­tions. C’est vrai que ce sont des condi­tions qui sont très dures pour moi. Les balles restent très lourdes tout le temps, il fait froid, ça n’avance pas trop vite. Il faut que je m’en­gage énor­mé­ment. J’ai essayé de me battre tout simple­ment au deuxième. J’ai essayé de trouver des solu­tions, j’ai essayé de changer un peu deux ou trois trucs », a souligné Ugo Humbert. 

Publié le lundi 11 mai 2026 à 10:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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