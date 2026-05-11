Sorti des quali­fi­ca­tions à Rome, le jeune croate Dino Prizmic s’est offert Marton Fucsovics, Novak Djokovic et Ugo Humbert pour se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite (6−1, 7–5), le Français a compli­menté le 79e joueur mondial.

« C’est un super joueur, fran­che­ment, il a super bien joué. Le premier set, je fais quelques erreurs dans le jeu mais après je trouve qu’il joue vrai­ment super long, il me contient bien. Je n’ai pas fait mon meilleur set, mais je me suis accroché. Au deuxième, je n’avais pas les meilleures sensa­tions. C’est vrai que ce sont des condi­tions qui sont très dures pour moi. Les balles restent très lourdes tout le temps, il fait froid, ça n’avance pas trop vite. Il faut que je m’en­gage énor­mé­ment. J’ai essayé de me battre tout simple­ment au deuxième. J’ai essayé de trouver des solu­tions, j’ai essayé de changer un peu deux ou trois trucs », a souligné Ugo Humbert.