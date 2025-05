Au micro de Sky Sports, l’ex‐9e mondial, Fabio Fognini, a annoncé qu’il parti­ci­pait pour la dernière fois de sa carrière au Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai).

« Je veux laisser la place aux jeunes. J’ai eu une belle carrière, je suis très heureux. Et comme dans toute chose, il y a un début et une fin. C’est le tournoi de rêve, le tournoi où vous essayez toujours de bien jouer, donc vous avez une pres­sion supplé­men­taire. Le match inou­bliable contre Murray, qui était à l’époque numéro un mondial, est sans aucun doute le meilleur match que j’ai joué ici. Au fil des ans, je me suis rendu compte que le tennis est une affaire de passion, de sacri­fices, d’un peu de chance parfois, et de bonheur. »

😟 Le temps passe. Federer, Rafa, Murray, Gasquet bientôt, et là Fabio…

Fognini, 107e, 38 ans le 24 mai, a décidé que ce serait son 18e et dernier tournoi de Rome, où il attei­gnit les 1⁄ 4 en 2018 avant d’être battu par Nadal.

1er adver­saire : Fearnley, 57e. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 7, 2025