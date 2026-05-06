Le tableau de l’édi­tion 2026 du Masters 1000 de Rome va compter un joueur fran­çais de moins.

Contraint à l’abandon lors du troi­sième tour du tournoi de Madrid à cause d’une bles­sure au mollet, Arthur Rinderknech a décidé de déclarer forfait pour celui de Rome, quelques minutes seule­ment avant le début de celui‐ci.

Rome update :

OUT : Rinderknech

IN : Kovacevic (LL, gets a first round bye, will play against Muller or van de Zandschulp) — Entry List Updates (@EntryLists) May 6, 2026

Toujours pas remis, l’ac­tuel 24e joueur mondial a décidé de se préserver à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros.