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Un Français déclare forfait juste avant le début du tournoi

Par
Thomas S
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Rolex Paris Masters 2025 - Valentin Vacherot - Monaco - Arthur Rinderknech - France - les cousins

Le tableau de l’édi­tion 2026 du Masters 1000 de Rome va compter un joueur fran­çais de moins. 

Contraint à l’abandon lors du troi­sième tour du tournoi de Madrid à cause d’une bles­sure au mollet, Arthur Rinderknech a décidé de déclarer forfait pour celui de Rome, quelques minutes seule­ment avant le début de celui‐ci.

Toujours pas remis, l’ac­tuel 24e joueur mondial a décidé de se préserver à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros. 

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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