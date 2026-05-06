Le tableau de l’édition 2026 du Masters 1000 de Rome va compter un joueur français de moins.
Contraint à l’abandon lors du troisième tour du tournoi de Madrid à cause d’une blessure au mollet, Arthur Rinderknech a décidé de déclarer forfait pour celui de Rome, quelques minutes seulement avant le début de celui‐ci.
Rome update :— Entry List Updates (@EntryLists) May 6, 2026
OUT : Rinderknech
IN : Kovacevic (LL, gets a first round bye, will play against Muller or van de Zandschulp)
Toujours pas remis, l’actuel 24e joueur mondial a décidé de se préserver à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 13:33