Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, blessés respec­ti­ve­ment à la hanche et à l’avant‐bras droit, ont dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic et Rafael Nadal seront eux bel et bien présents pour la dernière grande échéance avant Roland‐Garros.

Et ce lundi midi à trois jours du début du tournoi, le tirage au sort a livré son verdict.

Les deux légendes ne sont pas dans la même partie de tableau et ne pour­ront donc se retrouver pour un 60e duel (30−29 en faveur de Nole) que lors d’une finale, qui paraît pour le moment lointaine.

Absent depuis Monte‐Carlo, où il a été battu en demies par Casper Ruud, Djokovic fera son entrée en lice au deuxième tour contre Roman Safiullin (39e).

Après un tournoi de Madrid encou­ra­geant, marqué par trois victoires avant une défaite en huitièmes de finale contre Jiri Lehecka, Nadal va lui tenter de pour­suivre sa montée en puis­sance contre un qualifié au premier tour. En cas de victoire, il sera direc­te­ment opposé au 9e mondial, Hubert Hurkacz.

Le parcours poten­tiel de Djokovic :

🇷🇸🇮🇹 Novak Djokovic’s 2024 Rome Draw :



R1 – BYE

R2 – Safiullin

R3 – Tabilo/Mensik

R4 – Khachanov/Cerundolo

QF – Ruud/Shelton

SF – Zverev/Dimitrov

F – Medvedev/Rublev/Tsitsipas/Nadal pic.twitter.com/Bcxd6CHDW4 — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 6, 2024

Le parcours poten­tiel de Nadal :

Posible cuadro de Rafa Nadal en el ATP de Roma 2024 :



1R‐Qualy

2R‐Hurkacz

3R‐Seyboth Wild/Etcheverry

4R‐Rune

CF‐Medvedev/Paul

SF‐Tsitsipas/Rublev/Auger‐Aliassime

F‑Djokovic/Zverev/Ruud/Dimitrov



Diría lo mismo que dije para Madrid. Creo que si pasa la barrera de 2R (Hurkacz es… pic.twitter.com/3VlumAC1kO — José Morón (@jmgmoron) May 6, 2024

Les quarts de finale potentiels :

Projected Rome quarter‐final matches (by seeding):



(1) Novak Djokovic v Casper Ruud (5)

(3) Alexander Zverev v Grigor Dimitrov (8)



(6) Stefanos Tsitsipas v Andrey Rublev (4)

(7) Hubert Hurkacz v Daniil Medvedev (2)#IBI24 — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2024

Pour rappel, le Masters 1000 de Rome s’étendra du 8 au 19 mai.