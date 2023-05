Après une entrée en lice plutôt labo­rieuse face à l’Argentin et spécia­liste Tomas Etcheverry au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, on s’at­ten­dait à ce que Novak Djokovic monte enfin en puis­sance ce dimanche, en 16e de finale. Mais le numéro un mondial a affiché de nouveaux signes de fébri­lité assez inquié­tants à deux semaines du début de Roland‐Garros.

Et pour­tant, le tenant du titre n’était vrai­ment pas loin de s’im­poser avec une certaine auto­rité après 1h30 de jeu lors­qu’il menait, 6–3, 4–2, 40–40, avant de subir un incroyable et impro­bable trou d’air en concé­dant les 12 points suivants et ses deux jeux de service pour fina­le­ment se retrouver embarqué dans une ultime manche.

Mais béné­fi­ciant d’un Dimitrov sur courant alter­natif (auteur d’une double faute sur balle de break lors du premier jeu du set), le Serbe a fina­le­ment pu prendre la mesure d’un joueur qu’il avait toujours battu, sauf une fois, après 11 confron­ta­tions avant ce jour : 6–3, 4–6, 6–1, en plus de 2h15 de jeu.

Novak Djokovic assure donc l’es­sen­tiel pour son deuxième match sur ce tournoi romain mais il est encore loin d’af­fi­cher un niveau de jeu digne de ce nom alors qu’il affron­tera le vain­queur du duel entre Marton Fucsovics et Cameron Norrie pour une place en quarts de finale.