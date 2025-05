Jannik Sinner n’a pas douté long­temps lors de cette demi‐finale face à Tommy Paul sur le Masters 1000 de Rome.

Après avoir encaissé un 6–1 dans le premier set, le numéro 1 mondial a rapi­de­ment passé la vitesse supé­rieure pour infliger un 6–0 à l’Américain en guise de réponse. Plus en contrôle dans l’ul­time manche, l’Italien est revenu sur les circons­tances de la rencontre lors de l’in­ter­view d’après match.

« J’ai essayé de rester dans le coup menta­le­ment. Les condi­tions étaient complè­te­ment diffé­rentes. Il fait beau­coup plus froid aujourd’hui (vendredi). La balle est un peu plus lourde. J’ai eu un peu de mal avec ça. Il m’a breaké d’en­trée, et ça m’a fait l’effet d’coup de poing en pleine figure. Mais j’ai essayé de rester dans le coup menta­le­ment. J’ai essayé de comprendre ce qui pour­rait mieux fonc­tionner. J’ai tenu bon dans le premier set. Gagner un jeu était très impor­tant pour moi. Le tennis peut changer vite. C’est ce que j’ai dit hier (jeudi) face à Casper (Ruud). Chaque instant est crucial. Je suis très heureux d’être en finale », a déclaré celui qui affron­tera Carlos Alcaraz ce dimanche dans une finale au sommet et très attendue.