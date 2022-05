« Je sais que je ne suis pas encore au niveau de ce genre de match », décla­rait Stanislas Wawrinka en confé­rence de presse au sujet de son huitième de finale à venir contre Novak Djokovic.

Sur Twitter ce jeudi midi, à quelques heures du début du match, le Lausannois a confirmé qu’il ne respi­rait pas vrai­ment la séré­nité. Lorsque We Are Tennis a demandé à ses abonnés s’ils étaient prêts pour le 26e face à face entre Nole et Stan The Man, ce dernier a répondu en personne : « Non », avec un smiley amusé.

Le Lausannois a quand même gagné six fois Novak Djokovic, dont deux fois en finale de Grand Chelem. Il a l’oc­ca­sion de se jauger ce jeudi à 16h, après avoir remporté ses deux premiers matchs depuis 15 mois.