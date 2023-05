Pour sa 18e parti­ci­pa­tion (!) au Masters 1000 de Rome, Stan Wawrinka a battu Ilya Ivashka (73e) en deux sets au 1er tour mercredi : 6–2, 6–4, en 1h18 de jeu. Le triple lauréat en Grand Chelem a exprimé sa satis­fac­tion après sa victoire.

« J’étais prêt. Je joue bien. C’était un bon premier match et je suis vrai­ment heureux de passer ce 1er tour à nouveau. J’ai travaillé dur pour arriver à ce niveau. Cette année, je joue beau­coup mieux, mais je dois gagner plus de matchs. C’est ce qui me manque un peu, la confiance pour gagner plus de matchs. Mais en général, le niveau est excellent », a souligné le Lausannois, qui affron­tera Grigor Dimitrov en 32es de finale.