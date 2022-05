Présent cette semaine dans le tableau du Masters 1000 de Rome après avoir utilisé son clas­se­ment protégé, Stan Wawrinka, qui affron­tera le redou­table améri­cain Reilly Opelka au premier tour, s’est exprimé à l’oc­ca­sion du média day.

Absent pendant un an suite à une grosse bles­sure au pied, le Suisse, qui n’a disputé que deux petits matchs depuis son retour à la compé­ti­tion (deux défaites à Marbella et Monte‐Carlo) est conscient qu’il lui reste encore beau­coup de chemin à parcourir avant de retrouver un niveau de jeu digne de ce nom.

« Je suis encore très loin du niveau que je veux atteindre. J’ai encore besoin de beau­coup de semaines et de temps sur le terrain et aussi sur le plan physique pour trouver le jeu que je dois trouver. Mais c’est un bon processus jusqu’à présent et je suis heureux d’être ici. »