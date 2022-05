Alors que le tableau du Masters 1000 de Rome est composé de 64 joueurs, l’élite du tennis mondial, pas un seul Tricolore ne va y parti­ciper. Humbert, Mannarino et Paire ont tous chuté au premier tour des quali­fi­ca­tions et Gaël Monfils a déclaré forfait.

Le constat est donc cruel et le bilan est alar­mant. On craint même le pire pour cette édition de Roland‐Garros où, suivant le tirage au sort, le tournoi pour­rait très rapi­de­ment se délester de nos représentants.

Ce n’est pas ce que l’on souhaite mais on a bien du mal à trouver un rayon de soleil depuis le début de cette saison, sauf à croire à une étin­celle magique de la « Monf », ce qui semble plus du domaine du rêve que de la réalité depuis qu’il est revenu à la compé­ti­tion après sa très belle tournée australienne.

En tout cas, ce lundi a lieu la finale reportée du chal­lenger d’Aix‐en‐Provence entre Benjamin Bonzi et Grégoire Barrère… on se console comme on peut.