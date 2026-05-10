« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récem­ment affirmé Alexander Zverev.

Alors que cette décla­ra­tion a surpris de nombreux obser­va­teurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz, l’ac­tuel numéro 3 mondial a tenu des propos bien diffé­rents en zone mixte après sa victoire contre la révé­la­tion belge Alexander Blockx (6−1, 6–4) au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome.

« Je pense que la plus grande diffé­rence concerne proba­ble­ment Jannik, car il est désor­mais vrai­ment, vrai­ment le grand favori. Sur terre battue, quand il est en forme, Carlos est au même niveau, voire au‐dessus de Jannik, surtout à Roland‐Garros, où il a déjà remporté deux titres. Mais pour moi, je dois me concen­trer sur les choses que je peux contrôler et essayer de m’amé­liorer encore pour tenter de battre Jannik. C’est ça qui est impor­tant. Même si pour arriver en finale, il faut gagner six matchs. Encore une fois, il s’agit de me concen­trer sur les adver­saires qui se trouvent devant moi pour le moment. »