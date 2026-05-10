« Je pense qu’il y a un écart considérable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récemment affirmé Alexander Zverev.
Alors que cette déclaration a surpris de nombreux observateurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz, l’actuel numéro 3 mondial a tenu des propos bien différents en zone mixte après sa victoire contre la révélation belge Alexander Blockx (6−1, 6–4) au troisième tour du Masters 1000 de Rome.
« Je pense que la plus grande différence concerne probablement Jannik, car il est désormais vraiment, vraiment le grand favori. Sur terre battue, quand il est en forme, Carlos est au même niveau, voire au‐dessus de Jannik, surtout à Roland‐Garros, où il a déjà remporté deux titres. Mais pour moi, je dois me concentrer sur les choses que je peux contrôler et essayer de m’améliorer encore pour tenter de battre Jannik. C’est ça qui est important. Même si pour arriver en finale, il faut gagner six matchs. Encore une fois, il s’agit de me concentrer sur les adversaires qui se trouvent devant moi pour le moment. »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 18:24