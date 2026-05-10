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Zverev, après sa décla­ra­tion choquante sur Alcaraz : « Sur terre battue, quand il est en forme, Carlos est au même niveau, voire au‐dessus de Sinner »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste »a récem­ment affirmé Alexander Zverev.

Alors que cette décla­ra­tion a surpris de nombreux obser­va­teurs, étant donné que l’Allemand se plaçait au même niveau que Carlos Alcaraz, l’ac­tuel numéro 3 mondial a tenu des propos bien diffé­rents en zone mixte après sa victoire contre la révé­la­tion belge Alexander Blockx (6−1, 6–4) au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome. 

« Je pense que la plus grande diffé­rence concerne proba­ble­ment Jannik, car il est désor­mais vrai­ment, vrai­ment le grand favori. Sur terre battue, quand il est en forme, Carlos est au même niveau, voire au‐dessus de Jannik, surtout à Roland‐Garros, où il a déjà remporté deux titres. Mais pour moi, je dois me concen­trer sur les choses que je peux contrôler et essayer de m’amé­liorer encore pour tenter de battre Jannik. C’est ça qui est impor­tant. Même si pour arriver en finale, il faut gagner six matchs. Encore une fois, il s’agit de me concen­trer sur les adver­saires qui se trouvent devant moi pour le moment. »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 18:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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