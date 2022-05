Battu en trois sets par Stefanos Tsitsipas après avoir remporté la première manche, Alexander Zverev s’est un peu écroulé en fin de match. Il a multi­plié les fautes notam­ment au filet. En confé­rence de presse, l’Allemand a expliqué avoir ressenti de la fatigue.

« Depuis qu’il m’a breaké dans le deuxième set, il a commencé à jouer beau­coup mieux et mon niveau a un peu baissé. J’ai beau­coup moins bien joué dans les deux derniers sets que dans le premier. J’ai aussi été un peu fatigué. J’ai joué la finale à Madrid et deux longs matchs ici. Je ne suis pas une machine, je suis un être humain et c’est normal. Il a bien joué à la fin, il mérite de gagner. Il a mieux joué que moi dans le deuxième et le troi­sième set ».

Le numéro 3 mondial a désor­mais une semaine pour se reposer avant le début de Roland‐Garros, où il reste sur une demie perdue contre…Tsitsipas. Encore lui.