Alexander Zverev n’a pas existé face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale sur le Masters 1000 de Madrid. Cette gifle lui a remis les idées en place et il sait qu’il est loin de son meilleur niveau.

« Madrid n’a pas été très bon. Alcaraz est l’un des meilleurs joueurs du monde actuel­le­ment, cela ne fait aucun doute, mais j’ai mal joué, je n’ai pas montré un bon niveau. D’une manière ou d’une autre, je dois affronter ces joueurs, mais malheu­reu­se­ment mon niveau n’est pas celui que j’avais l’ha­bi­tude de montrer sur la terre battue ces dernières années. Cependant, c’est une nouvelle semaine, une nouvelle oppor­tu­nité. J’espère faire mieux, car Madrid n’a pas été facile du tout. Je n’ai pas pris de jours de repos, je suis rentré chez moi mardi soir et j’ai commencé à m’en­traîner mercredi. J’essaie de me remettre en forme, ce n’est pas une partie de plaisir pour moi. Je veux me mesurer aux meilleurs et gagner des tour­nois, et c’est quelque chose que je ne fais pas en ce moment. J’espère juste revenir à mon meilleur niveau. »