Pour son dernier tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Alexander Zverev a subi une défaite embarrassante.

Opposé à Luciano Darderi (20e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le numéro 3 mondial a servi pour le match dans la deuxième manche avant de rater quatre balles de match dans le jeu décisif, puis de tota­le­ment sombrer dans le set décisif (1−6, 7–6 [10], 6–0).

En confé­rence de presse de presse, l’Allemand a critiqué la qualité du deuxième court du tournoi romain avant de faire passer un message à Jannik Sinner, ultra‐favori à Paris en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

« J’ai toujours été convaincu de pouvoir le battre. Je dois croire que je suis capable de le battre. Je dois y croire, sinon autant lui donner le trophée sans même jouer le tournoi », a lâché Zverev, battu lors de ses neuf derniers duels face à l’ac­tuel numéro 1 mondial.