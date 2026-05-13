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Zverev, après sa triste élimi­na­tion : « Si je ne crois pas pouvoir battre Sinner à Roland‐Garros, autant lui donner le trophée sans même jouer le tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son dernier tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Alexander Zverev a subi une défaite embarrassante. 

Opposé à Luciano Darderi (20e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le numéro 3 mondial a servi pour le match dans la deuxième manche avant de rater quatre balles de match dans le jeu décisif, puis de tota­le­ment sombrer dans le set décisif (1−6, 7–6 [10], 6–0).

En confé­rence de presse de presse, l’Allemand a critiqué la qualité du deuxième court du tournoi romain avant de faire passer un message à Jannik Sinner, ultra‐favori à Paris en l’ab­sence de Carlos Alcaraz. 

« J’ai toujours été convaincu de pouvoir le battre. Je dois croire que je suis capable de le battre. Je dois y croire, sinon autant lui donner le trophée sans même jouer le tournoi », a lâché Zverev, battu lors de ses neuf derniers duels face à l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 08:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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