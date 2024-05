Touché au doigt suite à une chute contre Taylor Fritz en quarts de finale à Rome, Alexander Zverev a pu se présenter en demies contre Alejandro Tabilo et s’imposer.

En confé­rence de presse avant sa finale contre Nicolas Jarry, prévue ce dimanche à 17h, le 5e joueur mondial a évoqué cette gêne.

« Il est encore gros. Je pense que je me suis fait mal à une arti­cu­la­tion, d’après ce que j’ai compris. Je me suis déchiré quelque chose. Je ne sais pas ce que c’est. Mais je ne me suis pas cassé d’os, c’est le plus impor­tant. Et j’ai géré la douleur avec des anal­gé­siques. C’était gérable. »