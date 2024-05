En confé­rence de presse après sa victoire contre la surprise Alejandro Tabilo, qui lui permettra de jouer dimanche à Rome une onzième finale de Masters 1000, Alexander Zverev a fait passer un message public italien.

« C’est drôle, l’Italie est l’un des trois pays où j’ai le plus de soutien. J’ai l’im­pres­sion d’être italien quand je joue ici. Je reçois telle­ment d’amour, telle­ment d’énergie de la part du public, tout le temps. Même aujourd’hui (vendredi). Normalement, le public veut toujours que l’out­sider se débrouille bien. Là, j’ai vrai­ment senti qu’ils étaient derrière moi. Cela aide. Je l’ap­précie vrai­ment. Les Italiens sont un public de fous, et j’aime ça. J’aime l’énergie. J’aime quand ils sont bruyants. Et quand ils sont pour vous, c’est encore mieux. Je ne rempla­cerai pas Jannik (Sinner), mais peut‐être que pour cette semaine, s’ils peuvent le voir comme ça, j’en suis heureux. »

Pour tenter de remporter un vingt‐deuxième titre en carrière et son deuxième dans la capi­tale italienne, l’Allemand affron­tera Nicolas Jarry, tombeur de Tommy Paul.