De plus en plus convain­cant depuis sa défaite surprise à Munich devant ses fans, Alexander Zverev, qualifié pour les demi‐finales à Rome, a expliqué que le tournoi de Madrid avait été la bascule par rapport à son niveau de jeu.

« Je pense que Madrid a été un tour­nant pour moi, honnê­te­ment. Même si je n’ai pas remporté le titre, ce fut une semaine très posi­tive. Je me sens mieux sur le court main­te­nant qu’il y a quelques semaines, et j’es­père pouvoir conti­nuer dans cette voie. L’accent est toujours mis sur Roland‐Garros et sur le fait d’es­sayer d’être à mon meilleur niveau là‐bas. »