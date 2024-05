La nouvelle géné­ra­tion semble prendre peu à peu le pouvoir sur le circuit ATP. Les Jannik Sinner et Carlos Alcaraz comptent déjà trois Grands Chelem à eux deux.

Ils font mieux que la géné­ra­tion des Zverev, Tsitsipas, Rublev, Medvedev à laquelle un avenir brillant était promis. Pourtant, Alexander Zverev juge que ce manque de réus­site en Grand Chelem n’est pas à mettre à leur discrédit.

Dans un entre­tien accordé à Tennis Channel, Alexander Zverev rappelle que sa géné­ra­tion a dû batailler avec le « big 3 » au complet en début de carrière.

« Je pense que tout le monde sera là à Paris. Je reviens de trois demi‐finales consé­cu­tives à Roland‐Garros, dont une qui s’est terminée à l’hô­pital (en 2022 lors­qu’il s’est grave­ment blessé contre Nadal, ndlr). C’est évidem­ment un tournoi impor­tant pour mon calen­drier et je veux me donner les meilleures chances de le gagner. Notre géné­ra­tion, moi, Daniil, Stefanos… : nous sommes tous de grands joueurs. La plus grande diffé­rence entre nous et la jeune géné­ra­tion est que nous avons dû jouer contre Djokovic, Nadal et Federer lors de nos premières années sur le circuit, un défi diffi­cile au tennis. Mais nous avons quand même réussi à les battre. Medvedev a battu Novak en finale d’un Grand Chelem, je l’ai battu en demi‐finale des Jeux Olympiques et j’ai joué de grands matchs contre Rafa. »