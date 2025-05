La nouvelle sortie d’Alexander Zverev en confé­rence de presse après sa défaite face à Lorenzo Musetti en quarts de finale du Masters 1000 de Rome a confirmé une chose : l’Allemand semble inca­pable de se remettre en question.

Après avoir critiqué les balles et s’être permis de juger le style de jeu de son adver­saire, l’ac­tuel 2e joueur mondial s’est attiré les foudres de notre confrère espa­gnol, José Moron, rédac­teur en chef du site Puntodebreak. Et on ne pour­rait être plus d’accord.

Necesito soltar esto sobre Zverev.



Creo que hace tiempo perdió el rumbo. Lleva un año y medio donde culpa al mundo de sus errores.



La final de Roland Garros la perdió por un bote que, según él, tocó línea, pero el árbitro dijo que no. En la gira de Latinoamérica no ganó por el… pic.twitter.com/kgllozgDhJ — José Morón (@jmgmoron) May 15, 2025

« Il se fait des illu­sions. Je suppose qu’il est plus facile de blâmer le monde que de se blâmer soi‐même. Sans auto­cri­tique, il est diffi­cile de progresser dans quelque domaine que ce soit. Sans entraî­neur pour dire les choses telles qu’elles sont, il est diffi­cile d’avancer. Federer lui‐même lui a dit il y a un an qu’il était trop défensif dans les moments impor­tants. Sascha lui a répondu qu’il le savait. Le résultat est iden­tique : c’est le même Zverev depuis toujours. »