L’Allemand y croit toujours. On imagine qu’il n’a pas lu toutes les critiques émises à l’issue de sa défaite cinglante face à Sinner en finale de Madrid. Après, il n’a pas forcé­ment tort quand il dit quand ce moment seul l’Italien engrange les titres.

« Honnêtement, personne ne gagne de titres à part Jannik. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Quand on fait partie du Top 10 ou du Top 5, on veut toujours gagner des trophées, c’est normal. Mais je joue bien, je le sens, et je pense pouvoir riva­liser avec n’im­porte qui. Lors de mes deux derniers matchs contre Jannik, je n’ai pas montré mon meilleur tennis. Ils ont été un peu à sens unique. Mais j’es­saie de trouver la solution »