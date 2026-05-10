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Zverev persiste et signe : « Je joue bien, je le sens, et je pense pouvoir riva­liser avec n’im­porte qui »

Par
Jean Muller
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L’Allemand y croit toujours. On imagine qu’il n’a pas lu toutes les critiques émises à l’issue de sa défaite cinglante face à Sinner en finale de Madrid. Après, il n’a pas forcé­ment tort quand il dit quand ce moment seul l’Italien engrange les titres.

« Honnêtement, personne ne gagne de titres à part Jannik. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Quand on fait partie du Top 10 ou du Top 5, on veut toujours gagner des trophées, c’est normal. Mais je joue bien, je le sens, et je pense pouvoir riva­liser avec n’im­porte qui. Lors de mes deux derniers matchs contre Jannik, je n’ai pas montré mon meilleur tennis. Ils ont été un peu à sens unique. Mais j’es­saie de trouver la solution »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 11:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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