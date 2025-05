De passage en confé­rence de presse à Rome, où il va tenter de défendre son titre jusqu’au 18 mai, Alexander Zverev est revenu sur sa défaite contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale à Madrid la semaine dernière (7−5, 6–3). Le numéro 2 mondial a subi sa troi­sième défaite en autant de matchs face à l’Argentin.

« Je déteste jouer contre lui, pour être honnête (sourire). En dehors des meilleurs joueurs, comme Jannik et Carlos, c’est proba­ble­ment le joueur le plus diffi­cile à affronter pour moi. Je n’ai pas encore vrai­ment trouvé comment jouer contre lui. Je ne sais pas encore vrai­ment comment le battre, ce qui se voit dans les résul­tats. Mais dans l’en­semble, je pense que mon niveau de tennis était correct. Je pense avoir joué trois bons matchs là‐bas. Et puis j’ai gagné à Munich la semaine précé­dente… J’ai l’im­pres­sion que mon tennis est au bon niveau en ce moment. »