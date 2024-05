Hier, Alexander Zverev a rendu une copie quasi parfaite sauf si l’on excepte quelques volées hasar­deuses. Tout au long de ce duel face à Fritz, il a pu s’ap­puyer sur son service dont le taux de réus­site était plus qu’im­pres­sion­nant. Si l’on rajoute à tout cela un rythme de fond de court effi­cace, on peut clai­re­ment en tirer la conclu­sion que l’Allemand est en très grande forme.

A l’issue de ce succès acquis en deux manches (6−4, 6–3), Alexander a insisté sur son coup droit.

« Un bon service c’est aussi une façon de pouvoir prendre plus de risques dans le jeu et notam­ment en fond de court. Pour moi, c’est le coup le plus impor­tant pour un joueur de tennis moderne »

Difficile de le contre­dire vu le niveau affiché dans ce secteur par Sascha.