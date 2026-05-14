Alexander Zverev ne s’est encore pas fait que des amis avec son atti­tude lors de sa défaite rocam­bo­lesque en huitièmes de finale du Masters 1000 face à Luciano Darderi et ses propos d’après match concer­nant l’état du court.

Invité à réagir à la défaite embar­ras­sante de l’Allemand, qui a encaissé un terrible 6–0 dans le dernier set après avoir obtenu quatre balles de match, l’une des légendes du tennis italien, Adriano Panatta, lauréat de Roland‐Garros 1976, n’a pas mâché ses mots.

« J’ai seule­ment vu les temps forts du match. Par prin­cipe, je ne regarde plus Zverev, il m’en­nuie. Je sais très bien ce qu’il fait. Ça nous est tous arrivé de remporter le premier set, de perdre le deuxième alors qu’on avait quatre balles de match, mais ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas jouer le troi­sième. Il fait des caprices comme un enfant. Darderi a été bon. »