Alexander Zverev ne s’est encore pas fait que des amis avec son attitude lors de sa défaite rocambolesque en huitièmes de finale du Masters 1000 face à Luciano Darderi et ses propos d’après match concernant l’état du court.
Invité à réagir à la défaite embarrassante de l’Allemand, qui a encaissé un terrible 6–0 dans le dernier set après avoir obtenu quatre balles de match, l’une des légendes du tennis italien, Adriano Panatta, lauréat de Roland‐Garros 1976, n’a pas mâché ses mots.
« J’ai seulement vu les temps forts du match. Par principe, je ne regarde plus Zverev, il m’ennuie. Je sais très bien ce qu’il fait. Ça nous est tous arrivé de remporter le premier set, de perdre le deuxième alors qu’on avait quatre balles de match, mais ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas jouer le troisième. Il fait des caprices comme un enfant. Darderi a été bon. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 14:03