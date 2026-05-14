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Zverev recadré par une légende du tennis : « Par prin­cipe, je ne regarde plus ses matchs. Il fait des caprices comme un enfant »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev ne s’est encore pas fait que des amis avec son atti­tude lors de sa défaite rocam­bo­lesque en huitièmes de finale du Masters 1000 face à Luciano Darderi et ses propos d’après match concer­nant l’état du court. 

Invité à réagir à la défaite embar­ras­sante de l’Allemand, qui a encaissé un terrible 6–0 dans le dernier set après avoir obtenu quatre balles de match, l’une des légendes du tennis italien, Adriano Panatta, lauréat de Roland‐Garros 1976, n’a pas mâché ses mots. 

« J’ai seule­ment vu les temps forts du match. Par prin­cipe, je ne regarde plus Zverev, il m’en­nuie. Je sais très bien ce qu’il fait. Ça nous est tous arrivé de remporter le premier set, de perdre le deuxième alors qu’on avait quatre balles de match, mais ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas jouer le troi­sième. Il fait des caprices comme un enfant. Darderi a été bon. »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 14:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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