« Djokovic et moi avons conclu un accord selon lequel, une fois qu’il aura pris sa retraite, il m’entraînera pendant un an », avait lancé Alexander Zverev avec un grand sourire en tout début de saison. À Rome, l’Allemand a relancé la plai­san­terie lorsque le tournoi a demandé à plusieurs joueurs quel person­na­lité du circuit ils voudraient avoir comme entraîneur.

« C’est fait, les gars. Tout le monde le veut ? Eh bien non, c’est mon coach, nous avons signé (sourire) »

Djokovic might be on the hunt for a new coach. What he might not know is that most of his colleagues are on the hunt for HIM 👀#IBI25 pic.twitter.com/3Pb3RaEHlz