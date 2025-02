Carlos est impayable. Qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera Martinez, l’Espagnol a insisté sur le fait qu’il montait en puis­sance et qu’il était aussi là pour le spectacle.

Carlos Alcaraz on his insane behind the back lob :



“It comes natu­rally in the moment. There are situa­tions you can’t prac­tice for. You impro­vise a bit. That happened in that point. Getting the win is impor­tant, but I’m here to enter­tain the people” ❤️



