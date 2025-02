Demi‐finaliste à Rotterdam où il affron­tera Hurkacz qui revient bien, Carlos Alcaraz pourra compter sur ce supplé­ment de puis­sance apporté par les fameux 5 grammes qu’il a rajouté à sa raquette. C’est lui qu’il l’a expliqué avec convic­tion lors de sa confé­rence de presse, ce qui confirme bien que les joueurs profes­sion­nels ont un rapport plus que précis avec leur matériel.

« Comme vous le savez j’ai un peu changé le poids de la raquette. J’ai joué en Australie avec ces cinq grammes de plus, j’ai ressenti un peu plus de force, la sensa­tion de frappe à l’im­pact est diffé­rente, je sens que je génère plus de puis­sance. Après, cela dépend aussi beau­coup du joueur auquel vous faites face. J’ai l’im­pres­sion que je garde le même contrôle tout en géné­rant plus de vitesse. Ces 5 grammes font vrai­ment la différence »