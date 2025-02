Lors de sa confé­rence de presse d’avant‐tournoi à Rotterdam, où il a exprimé son désac­cord avec une récente décla­ra­tion de Patrick Mouratoglou, Carlos Alcaraz est revenu sur sa défaite en quarts de finale contre Novak Djokovic à Melbourne le 21 janvier dernier.

« Je ne pense pas que perdre contre Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie soit une occa­sion manquée, surtout si l’on consi­dère que la saison vient de commencer, et qu’il reste beau­coup de défis à relever et que, si tout se passe comme je l’es­père, je jouerai dans ce tournoi pendant les quinze prochaines années. Je pense que je peux tirer beau­coup de positif de la défaite contre Novak, qui a joué un grand match, même s’il a dû aban­donner en demi‐finales. L’affronter en quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem est l’une des pires choses qui puissent arriver, mais main­te­nant je me tourne vers l’avenir », a déclaré l’Espagnol dans des propos rapportés par Punto de Break.

A noter qu’au premier tour de l’ATP 500 néer­lan­dais, Alcaraz retrou­vera Botic Van de Zandschulp, contre qui il s’était incliné en trois sets et à la surprise géné­rale au deuxième tour de l’US Open le 30 août 2024.