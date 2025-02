Carlos Alcaraz fait rêver le public de Rotterdam cette semaine et est qualifié en finale, où il affron­tera Alex De Minaur. L’Espagnol est heureux de disputer sa première finale en indoor, même si selon Steve Johnson, il n’y avait aucun doute qu’il serait capable de gagner sur cette surface. Les doutes sont plutôt au niveau du mental, comme il l’a expliqué dans le podcast Nothing Major.

« Il peut être le meilleur sur une surface, et la plupart d’entre nous le choi­si­rions dans ce scénario ! Il peut gagner n’im­porte quel tournoi, n’im­porte quelle surface, dans n’im­porte quel pays, peu importe, mais peut‐être qu’il a une petite cica­trice mentale. Il s’est tordu la cheville lors de la tournée Sud‐Américaine l’année dernière. Peut‐être que c’est ce à quoi il pense. Il ne voulait pas se blesser à nouveau, ce qui est, je dirais, une raison idiote pour ne pas y aller, mais pour lui, cela n’a pas d’im­por­tance ! Il a choisi son calen­drier il y a un an et il voulait aller à Rotterdam. »