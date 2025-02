Avec sa victoire face à Rotterdam, Carlos Alcaraz est désor­mais déten­teur d’au moins un titre sur toutes les surfaces exis­tantes. Un grand soula­ge­ment pour l’Espagnol qui avait l’air de plafonner en indoor. Dans des propos rapportés par PuntodeBreak, ‘Carlitos’ s’est montré très heureux d’avoir glané ce trophée.

« Ce titre est spécial car c’est le premier en salle et j’ai montré que je pouvais bien jouer sur ce type de court. Je suis content car je savais que j’avais le niveau pour bien jouer dans ces condi­tions. Il y a des joueurs qui ont un meilleur jeu en salle, mais j’ai réussi à battre des joueurs comme eux et cela me donne beau­coup de confiance. Mon meilleur niveau viendra aussi sur cette surface, je dois travailler pour améliorer ce pour quoi je me suis entraîné. Parfois, j’ai des doutes sur ce que je dois faire et les sensa­tions changent pendant le match. Par exemple, aujourd’hui, je me suis senti bien dans le deuxième set malgré l’avoir perdu, alors que dans le premier, j’étais un peu mal à l’aise. Cette semaine, je voulais me concen­trer sur le fait d’être fort menta­le­ment même si j’ai eu des moments diffi­ciles pendant le match, de conti­nuer à me battre et d’avancer malgré tout. Ce tournoi m’a beau­coup aidé dans ce sens. »