Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Rotterdam où il est opposé ce mardi à David Goffin pour ses débuts, Alex De Minaur s’est exprimé en confé­rence de presse sur son nouveau statut, lui qui est désor­mais classé au 8e rang mondial.

« Il y a une grande diffé­rence entre être 11e ou 12e mondial et être dans le top 10. L’attention des médias est plus forte et les attentes plus élevées. Le fait que j’aie commencé la saison en Australie me fait ressentir cela encore plus inten­sé­ment. Le privi­lège de jouer devant son public sur la Rod Laver Arena apporte égale­ment une respon­sa­bi­lité et une pres­sion, car les gens attendent de vous que vous gagniez. »