Invité surprise des huitièmes de finale sur l’ATP 500 de Rotterdam après avoir profité de l’abandon de Félix Auger‐Aliassime, Andrea Vavassori, plus connu pour ses qualités en double (11e mondial) qu’en simple (317e) s’ap­prête à défier Carlos Alcaraz ce jeudi.

Et s’il ne part évidem­ment pas favori, l’Italien de 29 ans entend bien jouer son va‐tout ‑d’au­tant qu’il avait posé quelques problèmes à l’Espagnol au cours de leur dernière confron­ta­tion sur la terre battue de Buenos Aires il y a un an (défaite 7–6, 6–1).

« La dernière fois, c’était un match incroyable à Buenos Aires, j’ai hâte de jouer contre Carlos, qui est un bon gars sur et en dehors du court. Le court est lent, très agréable à jouer et à servir pour être agressif, ce qui me permettra de conti­nuer à pousser mon adver­saire. » Carlitos est prévenu.