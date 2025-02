Devenu coach de Novak Djokovic mais aussi obser­va­teur du tennis, Andy Murray a tenu à rendre un bel hommage à Stan Wawrinka, qui s’est battu comme un lion ce lundi soir face à Daniil Medvedev à Rotterdam avant de s’in­cliner en trois sets et 2h30 de jeu.

Malheureusement, le tweet du Britannique était d’ac­tua­lité dans la première manche mais ne l’était plus vrai­ment dans les deux autres où Stan a eu une petite panne physique (7–6(8), 4–6, 1–6).

« Regarder Stan The Man se battre avec l’un des meilleurs joueurs du monde à près de 40 ans au premier tour à Rotterdam. Quel joueur ! »

Watching Stan the man @stanwawrinka battling with one of the best players in the world at nearly 40 years of age in first round in Rotterdam ❤️ what a player ! #levels