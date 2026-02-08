Six mois après son dernier match offi­ciel disputé à l’US Open, Jack Draper, victime d’une impor­tante bles­sure au niveau du poignet, a effectué son retour cette semaine à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.

Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 13e joueur mondial s’est pour­tant retiré de l’ATP 500 de Rotterdam, qui aura lieu la semaine prochaine sans le tenant du titre Carlos Alcaraz, laissé au repos, et Alexander Zverev, blessé à la cheville.

Draper, qui n’a pas encore expliqué cette déci­sion assez inquié­tante, repousse encore son retour sur le circuit. Il reste pour le moment inscrit sur l’ATP 500 de Dubai du 23 au 28 février.

🚨 BREAKING : Jack Draper has with­drawn from next week’s ATP 500 in Rotterdam 🇳🇱❌



The Brit had just made his come­back at the Davis Cup after nearly six months away from the tour 😟

À suivre…