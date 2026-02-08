Six mois après son dernier match officiel disputé à l’US Open, Jack Draper, victime d’une importante blessure au niveau du poignet, a effectué son retour cette semaine à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.
Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 13e joueur mondial s’est pourtant retiré de l’ATP 500 de Rotterdam, qui aura lieu la semaine prochaine sans le tenant du titre Carlos Alcaraz, laissé au repos, et Alexander Zverev, blessé à la cheville.
Draper, qui n’a pas encore expliqué cette décision assez inquiétante, repousse encore son retour sur le circuit. Il reste pour le moment inscrit sur l’ATP 500 de Dubai du 23 au 28 février.
🚨 BREAKING : Jack Draper has withdrawn from next week’s ATP 500 in Rotterdam 🇳🇱❌— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 7, 2026
The Brit had just made his comeback at the Davis Cup after nearly six months away from the tour 😟 pic.twitter.com/vm2lJztYFw
À suivre…
Publié le dimanche 8 février 2026 à 11:29