Malgré le défaite et la décep­tion, Alex De Minaur garde son sens de l’hu­mour. Et c’est tout à son honneur.

Un an après avoir été battu en finale de l’ATP 500 de Rotterdam par Jannik Sinner, l’Australien s’est encore incliné en finale sur cette édition 2025, cette fois contre Carlos Alcaraz.

Et après avoir clamé avec humour qu’il n’ai­mait pas l’Italien, Alex a réci­divé ce dimanche, toujours sur son compte Instagram, en visant l’Espagnol.

Alex de Minaur’s Rotterdam posts 😂 pic.twitter.com/HWjjWRFevp — Eurosport (@eurosport) February 10, 2025

« Ahhhhhh je ne t’aime pas non plus Carlos Alcaraz. Encore une super semaine ici à Rotterdam. J’aurai le titre un jour », a lancé De Minaur, plus positif que jamais.