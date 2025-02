Lors d’une récente prise de parole sur Eurosport, Arnaud Clément s’est exprimé sur le prin­cipal point faible de Carlos Alcaraz : la service. Et pour l’an­cien joueur trico­lore, malgré les efforts consentis par l’Espagnol pour améliorer ce coup, cela demande du temps.

« Je sais qu’il a beau­coup travaillé ce coup derniè­re­ment en modi­fiant sa tech­nique mais on n’a pas encore vu les effets de ce boulot notam­ment sur l’Open d’Australie. En fait, pour le moment, ce n’est pas une arme dans son jeu comme cela est le cas pour Alexander Zverev ou Jannik Sinner. Il doit abso­lu­ment améliorer cela pour se donner des points gratuits. La bonne nouvelle c’est qu’il le sait, qu’il cherche vrai­ment à trouver une solu­tion. Quand on est dans cette démarche, en général, on arrive par trouver la clé. »