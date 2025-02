La bataille aura été âpre à Rotterdam en ce jour de finale, mais Carlos Alcaraz a su tirer son épingle du jeu pour écarter Alex De Minaur et s’emparer du trophée.

Après une entame de match parfaite, l’Espagnol menait rapi­de­ment d’un break, mais se faisait légè­re­ment peur enfin de set, avec un break‐debreak sans conséquences.

Le deuxième set était bien plus dur pour le Murcien, complè­te­ment dépassé par la vitesse et l’agres­si­vité d’un De Minaur trans­formé, qui pous­sait son adver­saire à la faute.

Mais Alcaraz se repre­nait bien dans le set final, en prenant petit à petit l’as­cen­dant mental et physique sur l’Australien, qui finis­sait pas concéder deux break consé­cu­tifs. Une victoire 6–4, 3–6, 6–2 qui permet à Alcaraz d’être vain­queur sur toutes les surfaces existantes.

YEAH, HE DESERVES IT ALL 🗣️🎤@carlosalcaraz is your #ABNAMROOPEN CHAMPION ! pic.twitter.com/kDPDO6cAn2