Alors qu’il avait remporté ses quatre matchs en deux sets depuis le début de l’ATP 500 de Rotterdam, Felix Auger‐Aliassime s’est incliné assez sèche­ment en finale ce dimanche contre Alex de Minaur : 6–3, 6–2, en 1h17 de jeu.

Visiblement diminué dans la deuxième manche, le 6e joueur mondial a néan­moins salué la perfor­mance de son adver­saire, qui est aussi son ami.

« Félicitations à Alex et à son équipe. Nous avons évidem­ment disputé de nombreux matchs au fil des ans. J’ai fait de mon mieux aujourd’hui (dimanche), mais tu étais tout simple­ment un peu trop fort. Félicitations à toi et à ton équipe… C’est la troi­sième fois que tu atteins la finale ici. Félicitations pour ta victoire. Un petit mot égale­ment pour mon équipe. Une équipe réduite, mon entraî­neur est à la maison. À ma famille égale­ment. Mon kiné­si­thé­ra­peute a joué deux rôles, celui d’en­traî­neur et celui de kiné­si­thé­ra­peute. Merci pour tout, ça a été une belle semaine. »

Third time’s the charm 🏆



De Minaur finally conquers Rotterdam for his 11th title, 6–3 6–2 vs Auger‐Aliassime#ABNAmroOpen pic.twitter.com/kvKyDM3rTa — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2026

Alex de Minaur remporte à 26 ans son 11e titre en carrière.