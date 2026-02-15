Alors qu’il avait remporté ses quatre matchs en deux sets depuis le début de l’ATP 500 de Rotterdam, Felix Auger‐Aliassime s’est incliné assez sèchement en finale ce dimanche contre Alex de Minaur : 6–3, 6–2, en 1h17 de jeu.
Visiblement diminué dans la deuxième manche, le 6e joueur mondial a néanmoins salué la performance de son adversaire, qui est aussi son ami.
« Félicitations à Alex et à son équipe. Nous avons évidemment disputé de nombreux matchs au fil des ans. J’ai fait de mon mieux aujourd’hui (dimanche), mais tu étais tout simplement un peu trop fort. Félicitations à toi et à ton équipe… C’est la troisième fois que tu atteins la finale ici. Félicitations pour ta victoire. Un petit mot également pour mon équipe. Une équipe réduite, mon entraîneur est à la maison. À ma famille également. Mon kinésithérapeute a joué deux rôles, celui d’entraîneur et celui de kinésithérapeute. Merci pour tout, ça a été une belle semaine. »
Third time’s the charm 🏆— Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2026
De Minaur finally conquers Rotterdam for his 11th title, 6–3 6–2 vs Auger‐Aliassime#ABNAmroOpen pic.twitter.com/kvKyDM3rTa
Alex de Minaur remporte à 26 ans son 11e titre en carrière.
Publié le dimanche 15 février 2026 à 17:29