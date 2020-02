Félix Auger-Aliassime a tout d’un grand. Âgé de 19 ans et 192 jours, le Canadien est devenu plus jeune joueur à atteindre la finale du tournoi de Rotterdam devant Roger Federer (19 ans et 195 jours) et John McEnroe (20 ans et 45 jours). Un futur grand ?

Youngest-ever finalists in Rotterdam :



Auger-Aliassime (2020) – 19 years, 192 days

Federer (2001) – 19 years, 195 days

McEnroe (1979) – 20 years, 45 days



