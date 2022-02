Grâce à sa victoire contre Andrey Rublev en demies (6–7(5), 6–4, 6–2), Felix Auger‐Aliassime s’offre une neuvième chance de remporter le premier titre de sa carrière. Pour le moment, il a tout simple­ment perdu ses huit premières finales sur le circuit ATP. Le Canadien a évoqué cette anomalie en confé­rence de presse avant d’af­fronter Stefanos Tsitsipas à 15h30 à Rotterdam.

« J’espère que demain toutes les étoiles seront alignées pour le match. Pour ma part, j’ai juste besoin de jouer à mon meilleur niveau. Je rentrerai sur le court sans pres­sion et en jouant avec beau­coup d’in­ten­sité et de concen­tra­tion. Je vais tout donner et nous verrons quel sera le résultat. Je suis convaincu que cette mauvaise série de résul­tats en finale prendra fin tôt ou tard. J’espère que ce sera demain (dimanche). Je n’af­fronte pas un adver­saire facile. Tsitsipas sait déjà ce que c’est que de jouer des finales et de les gagner. Je vais devoir donner le meilleur de moi‐même si je veux gagner », a affirmé le 9e mondial d’ap­pa­rence très serein.