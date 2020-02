Battu par Gaël Monfils à Rotterdam, Félix Auger-Aliassime a essuyé sa quatrième défaite en quatre finales sur le circuit ATP. Quatre rendez-vous manqués où il n’a pas inscrit le moindre set. Le Canadien va-t-il commencer à nourrir un certain complexe ?

Les finales de Félix #AugerAliassime sur le circuit…

❌ Rio de Janeiro 2019 | vs Djere | 3/6 5/7

❌ Lyon 2019 | vs Paire | 4/6 3/6

❌ Stuttgart 2019 | vs Berrettini | 4/6 6/7

❌ Rotterdam 2020 | vs Monfils | 2/6 X/6

➡️ 0 victoire, 4 défaites

➡️ 0 set remporté, 8 sets concédés pic.twitter.com/943OTKXcip

