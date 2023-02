Il y a parfois des joueurs qui font un véri­table blocage face à certains adversaires.

C’est sans aucun doute le cas de Félix Auger‐Aliassime qui s’est incliné, ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Rotterdam, une cinquième fois en autant de confron­ta­tions face au Russe.

Et comme lors des matchs précé­dents, le Canadien n’a jamais su même fissurer le mur qui se tenait devant lui. Malgré une option tactique coura­geuse mais éphé­mère d’uti­liser le service‐volée notam­ment sur première balle, le protégé de Toni Nadal, en panne de premières balles et presque inca­pable de gagner un point à l’échange, s’est une fois de plus et logi­que­ment incliné après seule­ment 1h20 de jeu : 2–6, 4–6.

Un constat terrible pour FAA qui était pour­tant tenant du titre et qui venait de passer plusieurs jours au sein de la Rafa Nadal Academy, en vain.

De son côté, Medvedev, auteur d’une partie solide mais loin d’être excep­tion­nelle, affron­tera Grigor Dimitrov ce samedi pour une première finale aux Pays‐Bas.