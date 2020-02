Le Canadien est le plus jeune joueur de l’histoire (NDLR : A 4 jours près par rapport à Roger Federer) à parvenir en finale du tournoi de Rotterdam, il détrône un certain Roger Federer. Un « mini » exploit que Felix prend avec un certain humour. « A vrai dire, la réalité c’est que Roger Federer a construit une carrière de très très haut-niveau, et moi, je ne suis qu’au début de la mienne, c’est à la fin que l’on fera le comptes ». Conscient qu’il devra jouer son meilleur niveau pour remporter le titre, Félix a tenu aussi à rendre hommage à Gaël Monfils : « Il est en grande forme, et c’est l’homme à battre en ce moment’