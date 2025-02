Après une rude bataille perdue face à Griekspoor en trois manches (3−6, 7–6 (2), 6–7 (4)), Matteo a mis tout le monde d’ac­cord et surtout ceux qui ont la mémoire courte.

« Il y a un an à la même époque, je me deman­dais si je pour­rais un jour revenir à un niveau élevé et si mon corps tien­drait le coup. On a souvent tendance un peu à oublier, moi le premier, tout le travail, le nombre de matchs et les efforts qu’il y a derrière. Il est diffi­cile de toujours demander plus : il est évident que l’on veut toujours gagner, mais il est bon de se rappeler que l’effort fourni a un poids. Il y a un an, j’au­rais signé pour être dans ces condi­tions, en bonne santé et toujours dans le tableau prin­cipal des tour­nois les plus impor­tants, même si la défaite contre Griekspoor me fait vrai­ment mal. Je jouerai à Doha, Dubaï, Indian Wells et Miami, puis nous réflé­chi­rons tran­quille­ment à la terre battue. C’est diffi­cile de sourire main­te­nant, même si histo­ri­que­ment je n’ai jamais brillé à cette période de l’année. Cependant, je pense que je fais des progrès signi­fi­ca­tifs, je bouge de mieux en mieux et je perds de moins en moins de terrain avec mon revers. En réponse, je me suis senti beau­coup mieux, il faut donc rester positif. »