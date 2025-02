S’il n’a pas aban­donné comme lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie face à Ugo Humbert où il s’était tordu la cheville, Arthus Fils a une nouvelle fois connu des pépins physiques lors de sa défaite ce jeudi face à Daniel Altmaier en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam.

Après avoir fait le plus dur en reve­nant à un set partout et en brea­kant dès le début de l’ul­time set (3−1), le Français a été victime d’une gêne à la cuisse, ce qui l’a empêché de défendre plei­ne­ment ses chances et de l’emporter.

Fils ÉLIMINÉ à Rotterdam ❌🇫🇷



Pour la troi­sième fois en six confron­ta­tions, Daniel Altmaier élimine Arthur Fils (6−4, 3–6, 7–5) et se qualifie pour les 1⁄ 4 de finale à Rotterdam.



Gêné par une douleur à la cuisse, le Français est attendu à Marseille la semaine prochaine.

Finalement battu, 4–6, 6–4, 5–7, en 2h30 de jeu, le 19e joueur mondial inquiète un peu en ce début de saison malgré un bilan loin d’être catas­tro­phique (cinq victoires pour trois défaites, en comp­tant la Coupe Davis).

Reste désor­mais à savoir s’il sera rétabli et apte à jouer dès la semaine prochaine sur l’ATP 250 de Marseille où il est l’une des têtes d’affiche.