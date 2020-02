Les têtes de série n’en finissent plus de tomber à Rotterdam. Après Daniil Medvedev et David Goffin, c’est Stefanos Tsitsipas qui quitte déjà le tournoi. Le Grec (6e) était pourtant bien rentré dans son match face à Aljaz Bedene (52e) en se procurant cinq balles de break. Le vainqueur du Masters de Londres ne les convertit pas et le Slovène se montre lui réaliste en saisissant sa première occasion à 5-5. Un jeu de service où le Grec passe complètement à côté. Derrière, Bedene poursuit sur cette lancée et convertit sa deuxième occasion à 1-1 et s’impose finalement 7-5, 6-4 en 1h32 de jeu. Il se qualifie pour les quarts de finale où l’attend Félix Auger-Aliassime.

A+ for Aljaz 🙌 World No. 52 @AljazBedene gets the first top-10 win of his career, defeating 2nd seed Tsitsipas 7-5 6-4 ! #abnamrowtt pic.twitter.com/XihF2950vT — Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2020