Mattia Bellucci pour­suit sa semaine de rêve à Rotterdam. Après avoir sorti Daniil Medvedev, l’Italien a battu sèche­ment Stefanos Tsitsipas en deux manches (6−4, 6–2). Il a avoué avoir mis du temps à prendre du plaisir dans ce match, mais il a trouvé de quoi rallumer la flamme.

« Je ne prenais pas autant de plaisir que contre Medvedev, alors j’ai réfléchi à ce que je devais changer pour retrouver ce senti­ment. J’avais l’im­pres­sion de jouer un grand tennis et cela m’a aidé à élever mon niveau. J’ai pris du plaisir, même si je jouais contre toute attente. C’est ce que j’es­saie de faire ici, et ça marche, donc j’es­saierai de le faire demain aussi. Mon entraî­neur m’a dit d’ar­rêter de trop réflé­chir sur le court. Il m’a conseillé d’être plus libre et je pense que je m’en sors plutôt bien cette semaine. Je sais que je joue contre des joueurs incroyables et que chaque jour est un grand défi car je ne suis pas encore à ce niveau. Je ne pense pas à l’argent que je gagne, ni aux points de clas­se­ment : je veux juste aller sur le court, en sachant que je peux jouer des matchs comme ça. »