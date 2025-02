On appelle cela un coup à la « Ivan Lendl », c’est à dire : ne pas se poser de ques­tions et allumer son adver­saire à la volée. Sur cette séquence, Bellucci n’a pas hésité d’au­tant qu’il s’agis­sait de sauver une balle de set. Très vite, l’Italien s’est excusé pour éviter le drame mais Daniil lui a forcé­ment jeter un regard plutôt glaçant.

Mattia Bellucci aims for Daniil Medvedev’s body twice when at the net in the same game.



Hits him right at his stomach in the first one, quick Look from Medvedev 👀



Belluci saved 1 set point during the game.