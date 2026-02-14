Vainqueur de l’Espagnol Munar au bout d’un combat assez titanesque (6−4, 6–7, 7–6), le Kazakh a expliqué comment et pourquoi il parvenait à tenter des choses et à aller au bout de sa philosophie de jeu.
« Je fais tellement d’amorties et je joue avec une telle liberté grâce à cette fatigue. Il y a quelques années, j’aurais abandonné ce tournoi. Je suis vraiment épuisé, je dois juste trouver un moyen de récupérer pour le match de demain. Je suis très fatigué, mais je fais de gros efforts car le moment présent dans ma carrière me pousse à me surpasser. Je dors peu à Rotterdam car les matchs se terminent tard, mais je suis très motivé »
Publié le samedi 14 février 2026 à 11:46