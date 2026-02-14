AccueilATPATP - RotterdamBublik a trouvé la solution à la créativité : "Je joue avec...
ATP - Rotterdam

Bublik a trouvé la solu­tion à la créa­ti­vité : « Je joue avec une telle liberté grâce à cette fatigue »

Jean Muller
Jean Muller

Vainqueur de l’Espagnol Munar au bout d’un combat assez tita­nesque (6−4, 6–7, 7–6), le Kazakh a expliqué comment et pour­quoi il parve­nait à tenter des choses et à aller au bout de sa philo­so­phie de jeu.

« Je fais telle­ment d’amor­ties et je joue avec une telle liberté grâce à cette fatigue. Il y a quelques années, j’au­rais aban­donné ce tournoi. Je suis vrai­ment épuisé, je dois juste trouver un moyen de récu­pérer pour le match de demain. Je suis très fatigué, mais je fais de gros efforts car le moment présent dans ma carrière me pousse à me surpasser. Je dors peu à Rotterdam car les matchs se terminent tard, mais je suis  très motivé »

Publié le samedi 14 février 2026 à 11:46

