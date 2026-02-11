AccueilATPATP - RotterdamBublik retombe dans ses travers en plein match : "Il y a...
ATP - Rotterdam

Bublik retombe dans ses travers en plein match : « Il y a 20 joueurs qui ne savent pas jouer au tennis dans le tableau, et moi, je tombe sur lui »

Thomas S
Par Thomas S

-

393

Après une fin de saison 2025 impres­sion­nante et un début 2026 qui semblait prendre la même voie (titré d’en­trée sur le tournoi de Hong‐Kong), Alexander Bublik est en train de retomber dans ses travers.

Battu à deux reprises lors des trois derniers matchs, contre Alex De Minaur en huitième de finale de l’Open d’Australie puis face à Valentin Vacherot en Coupe Davis ce week‐end, le Kazakhstanais, engagé cette semaine sur l’ATP 500 de Rotterdam et opposé à Hubert Hurkacz dès le premier tour, a laissé exploser sa frus­tra­tion après la perte du premier set au jeu décisif.

« Pourquoi moi, pour­quoi toujours moi ? Il y a genre 20 joueurs qui ne savent pas jouer au tennis, regardez le tableau. Et moi, je tombe sur lui », a lâché le 10e joueur mondial en direc­tion de sa box. 

Publié le mercredi 11 février 2026 à 16:01

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
John Isner très cash sur Emma Raducanu : « À part sa victoire sortie de nulle part à l’US Open, il n’y a pas eu beau­coup de moments forts dans sa carrière jusqu’à présent »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.