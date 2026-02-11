Après une fin de saison 2025 impres­sion­nante et un début 2026 qui semblait prendre la même voie (titré d’en­trée sur le tournoi de Hong‐Kong), Alexander Bublik est en train de retomber dans ses travers.

Battu à deux reprises lors des trois derniers matchs, contre Alex De Minaur en huitième de finale de l’Open d’Australie puis face à Valentin Vacherot en Coupe Davis ce week‐end, le Kazakhstanais, engagé cette semaine sur l’ATP 500 de Rotterdam et opposé à Hubert Hurkacz dès le premier tour, a laissé exploser sa frus­tra­tion après la perte du premier set au jeu décisif.

Alexander Bublik 🇰🇿 après avoir perdu la première manche contre Hubert Hurkacz à Rotterdam. 💀



🗣️ « Pourquoi moi, pour­quoi toujours moi ? Il y a genre 20 joueurs qui ne savent pas jouer au tennis, regardez le tableau. Et moi, je tombe sur lui. » pic.twitter.com/oZR9pg9YWA — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 11, 2026

« Pourquoi moi, pour­quoi toujours moi ? Il y a genre 20 joueurs qui ne savent pas jouer au tennis, regardez le tableau. Et moi, je tombe sur lui », a lâché le 10e joueur mondial en direc­tion de sa box.