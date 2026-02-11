Après une fin de saison 2025 impressionnante et un début 2026 qui semblait prendre la même voie (titré d’entrée sur le tournoi de Hong‐Kong), Alexander Bublik est en train de retomber dans ses travers.
Battu à deux reprises lors des trois derniers matchs, contre Alex De Minaur en huitième de finale de l’Open d’Australie puis face à Valentin Vacherot en Coupe Davis ce week‐end, le Kazakhstanais, engagé cette semaine sur l’ATP 500 de Rotterdam et opposé à Hubert Hurkacz dès le premier tour, a laissé exploser sa frustration après la perte du premier set au jeu décisif.
🗣️ « Pourquoi moi, pourquoi toujours moi ? Il y a genre 20 joueurs qui ne savent pas jouer au tennis, regardez le tableau. Et moi, je tombe sur lui. » pic.twitter.com/oZR9pg9YWA
« Pourquoi moi, pourquoi toujours moi ? Il y a genre 20 joueurs qui ne savent pas jouer au tennis, regardez le tableau. Et moi, je tombe sur lui », a lâché le 10e joueur mondial en direction de sa box.
Publié le mercredi 11 février 2026 à 16:01