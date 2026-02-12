Désormais 10e mondial après une saison 2025 impressionnante, et déjà titré en 2026 à Hong Kong, Alexander Bublik apparaît plus calme sur le court, même s’il peut parfois manquer de respect à ses adversaires.
S’il a finalement pris le dessus sur Hubert Hurkacz (70e mondial après ses blessures, 6e en 2024) au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, 6–7(2), 7–6(1), 7–5, le Kazakh est apparu particulièrement frustré sur le court. En témoignent ces propos lâchés face caméra :
« Ace, ace, double faute, double faute, ace, ace… C’est quoi ce bordel ? Et après on dit que c’est moi qui ne met pas de rythme ? Comparé à lui, je suis Djokovic putain ! »
“Ace, ace, double fault, double fault, ace, ace… what the f*** is that ? And they say I’m the one who has no rhythm ? I’m f****** Djokovic compared to him”
A noter qu’il affrontera l’Allemand Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale.
