ATP - Rotterdam

Bublik sans pitié pour son adver­saire, un ancien top 10 : « Je suis Djokovic comparé à lui ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Désormais 10e mondial après une saison 2025 impres­sion­nante, et déjà titré en 2026 à Hong Kong, Alexander Bublik appa­raît plus calme sur le court, même s’il peut parfois manquer de respect à ses adversaires.

S’il a fina­le­ment pris le dessus sur Hubert Hurkacz (70e mondial après ses bles­sures, 6e en 2024) au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, 6–7(2), 7–6(1), 7–5, le Kazakh est apparu parti­cu­liè­re­ment frustré sur le court. En témoignent ces propos lâchés face caméra :

« Ace, ace, double faute, double faute, ace, ace… C’est quoi ce bordel ? Et après on dit que c’est moi qui ne met pas de rythme ? Comparé à lui, je suis Djokovic putain ! »

A noter qu’il affron­tera l’Allemand Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale.

Publié le jeudi 12 février 2026 à 08:59

